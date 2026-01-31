«Ни в лесу, ни на участке, ни в парке». Белорусы могут получить штраф до 1350 рублей из-за захоронения домашнего животного

Белорусам напомнили, что самостоятельно придавать животное земле по закону нельзя — ни в лесу, ни на собственном участке, ни в городском парке. Это вопрос регламентируют закон об ответственном обращении с животными (№ 361 З от 1 апреля 2024-го), ветеринарно-санитарные правила и нормы обращения с отходами.