«Ни в лесу, ни на участке, ни в парке». Белорусы могут получить штраф до 1350 рублей из-за захоронения домашнего животного

В Беларуси владельцы домашних животных могут получить штраф до 1350 белорусских рублей после захоронения питомца, пишет «Мiнская праўда».
Белорусам напомнили, что самостоятельно придавать животное земле по закону нельзя — ни в лесу, ни на собственном участке, ни в городском парке. Это вопрос регламентируют закон об ответственном обращении с животными (№ 361 З от 1 апреля 2024-го), ветеринарно-санитарные правила и нормы обращения с отходами.
— Закопанное тело животного может представлять угрозу для здоровья окружающих, особенно в городских условиях. Выделение ядовитых веществ, бактерий или паразитов из разлагающегося органического материала может загрязнять почву и грунтовые воды, а также вызывать зооантропонозные заболевания, опасные для людей и животных, — прокомментировала юрист Алена Матиевич.
По закону захоронение трупов животных производится только согласно техническим нормативным актам, в местах, предназначенных для этих целей.
При этом из-за рисков распространения африканской чумы свиней и других опасных заболеваний животных (Постановление Совмина № 758 от 29 августа 2013-го) нельзя и просто выбросить труп животного или даже самостоятельно вывезти на мусорный полигон, другой объект, не предназначенный для захоронения.
— Захоронение домашних животных возможно только на специализированных скотомогильниках, — подчеркнула юрист.
Обычно в Беларуси такие площадки предназначаются для сельскохозяйственных животных, но там обеспечивается и безопасная утилизация домашних питомцев.
Требования ветсанправил в Беларуси обязательны для юридических и физических лиц и ИП, которые владеют животными.
За нарушение грозит штраф до 30 базовых величин (1350 рублей в январе 2026-го).
