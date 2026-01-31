Ричмонд
«Ни в лесу, ни на участке, ни в парке». Белорусы могут получить штраф до 1350 рублей из-за захоронения домашнего животного

Юрист сказала о штрафе до 1350 рублей из-за захоронения домашнего животного.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси владельцы домашних животных могут получить штраф до 1350 белорусских рублей после захоронения питомца, пишет «Мiнская праўда».

Белорусам напомнили, что самостоятельно придавать животное земле по закону нельзя — ни в лесу, ни на собственном участке, ни в городском парке. Это вопрос регламентируют закон об ответственном обращении с животными (№ 361 З от 1 апреля 2024-го), ветеринарно-санитарные правила и нормы обращения с отходами.

— Закопанное тело животного может представлять угрозу для здоровья окружающих, особенно в городских условиях. Выделение ядовитых веществ, бактерий или паразитов из разлагающегося органического материала может загрязнять почву и грунтовые воды, а также вызывать зооантропонозные заболевания, опасные для людей и животных, — прокомментировала юрист Алена Матиевич.

По закону захоронение трупов животных производится только согласно техническим нормативным актам, в местах, предназначенных для этих целей.

При этом из-за рисков распространения африканской чумы свиней и других опасных заболеваний животных (Постановление Совмина № 758 от 29 августа 2013-го) нельзя и просто выбросить труп животного или даже самостоятельно вывезти на мусорный полигон, другой объект, не предназначенный для захоронения.

— Захоронение домашних животных возможно только на специализированных скотомогильниках, — подчеркнула юрист.

Обычно в Беларуси такие площадки предназначаются для сельскохозяйственных животных, но там обеспечивается и безопасная утилизация домашних питомцев.

Требования ветсанправил в Беларуси обязательны для юридических и физических лиц и ИП, которые владеют животными.

За нарушение грозит штраф до 30 базовых величин (1350 рублей в январе 2026-го).

Ранее специалисты рассказали, как правильно похоронить умершую домашнюю кошку или собаку в Беларуси.

Тем временем эксперт сказала, как будут меняться цены на жилье в Беларуси в 2026 году: «Это станет новой реальностью для белорусов».