Выплаты на детей в России дошли до беспрецедентных размеров

Другим путем пошли в Канаде, Австралии и Норвегии, где господдержка представляет собой регулярные и долгосрочные выплаты на ребенка, которые зависят от уровня дохода семьи. В Канаде для семей с детьми действует специальная налоговая льгота Canada child benefit, которая представляет собой ежемесячную выплату. Чем выше доход, тем меньше сумма, а по достижении определенного порога выплата и вовсе прекращается. По той же схеме действует и программа поддержки Family Tax Benefits в Австралии.

