Аттестация новых отрядов спецназа проходит во внутренних войсках МВД

Проверять подготовку спецназовцев будут под личным руководством замминистра внутренних дел, командующего внутренними войсками Николая Карпенкова и его первого заместителя Александра Быкова.
«Офицеры направления служебно-боевого применения подразделений спецназначения на протяжении двух месяцев будут давать оценку уровня профессиональной подготовки спецназовцев, выявят сильные и слабые стороны в работе подразделений», — говорится в сообщении.
Также в ходе аттестации будет определяться необходимость дополнительного обучения или повышения квалификации спецназовцев.
Первым из отрядов спецназа масштабную проверку проходит «Циклон». Как сообщалось ранее, отряд дислоцируется в Островце, где возведена Белорусская АЭС. Отряд ориентирован на высокомобильные действия, борьбу с незаконными вооруженными формированиями и охрану важных объектов, используя современное вооружение и БПЛА.
Как уточнили во Внутренних войсках, аттестация отрядов спецназа позволит не только оценить их текущие возможности, но также сформировать программу дальнейшего развития для выполнения различных служебно-боевых задач.