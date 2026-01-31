Ричмонд
Аттестация новых отрядов спецназа проходит во внутренних войсках МВД

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Аттестация вновь созданных отрядов специального назначения началась в Беларуси по указанию главы МВД Ивана Кубракова, сообщает Telegram-канал Внутренних войск.

Источник: Sputnik.by

Проверять подготовку спецназовцев будут под личным руководством замминистра внутренних дел, командующего внутренними войсками Николая Карпенкова и его первого заместителя Александра Быкова.

«Офицеры направления служебно-боевого применения подразделений спецназначения на протяжении двух месяцев будут давать оценку уровня профессиональной подготовки спецназовцев, выявят сильные и слабые стороны в работе подразделений», — говорится в сообщении.

Также в ходе аттестации будет определяться необходимость дополнительного обучения или повышения квалификации спецназовцев.

Первым из отрядов спецназа масштабную проверку проходит «Циклон». Как сообщалось ранее, отряд дислоцируется в Островце, где возведена Белорусская АЭС. Отряд ориентирован на высокомобильные действия, борьбу с незаконными вооруженными формированиями и охрану важных объектов, используя современное вооружение и БПЛА.

Как уточнили во Внутренних войсках, аттестация отрядов спецназа позволит не только оценить их текущие возможности, но также сформировать программу дальнейшего развития для выполнения различных служебно-боевых задач.

