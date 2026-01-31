Ветеринар из Уфы развеял миф о «разнообразии» в рационе домашних питомцев

Особую угрозу несут шоколад, виноград, лук и ксилит — они вызывают тяжёлые отравления, отказ органов и даже гибель животного. По словам специалиста, желудочно-кишечный тракт питомцев не приспособлен для человеческой еды, специй и резкой смены рациона. «Разнообразие» для них — это сбалансированный корм, а не кусочки с общего стола.