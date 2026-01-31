Ричмонд
Ветеринар из Уфы развеял миф о «разнообразии» в рационе домашних питомцев

Уфимский ветеринар рассказал, чем нельзя кормить питомцев.

Источник: Комсомольская правда

Ветеринар предупредил об опасности угощения питомцев со стола. По информации Башинформа, начальник уфимской горветстанции Андрей Белов рассказал, что колбаса, сосиски и варёные кости недопустимы в рационе собак и кошек. Эти продукты вызывают панкреатит, проблемы с почками и могут привести к перфорации кишечника.

Особую угрозу несут шоколад, виноград, лук и ксилит — они вызывают тяжёлые отравления, отказ органов и даже гибель животного. По словам специалиста, желудочно-кишечный тракт питомцев не приспособлен для человеческой еды, специй и резкой смены рациона. «Разнообразие» для них — это сбалансированный корм, а не кусочки с общего стола.

Андрей Белов призвал владельцев быть ответственнее: кормить животных специализированным питанием и хранить опасные продукты в недоступных местах.

