Сенатор Басюк предложил включить Новосибирск в школьные путешествия по России

Новосибирск может войти в обязательную программу путешествий для школьников по России. С таким предложением выступил сенатор от Херсонской области Константин Басюк, поддержав идею о познавательных поездках на поезде по стране. Об этом пишет ТАСС.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил включить в школьную программу путешествие от Москвы до Владивостока с экскурсиями. Сенатор Басюк развил эту идею, отметив, что маршрут можно расширить.
— У нас есть Хабаровск, Новосибирск, Красноярск и множество других замечательных мест, путь к которым тоже проходит практически через всю страну, — сказал Константин Басюк.
По его мнению, такие поездки помогут школьникам осознать масштабы России и станут частью гражданского воспитания.