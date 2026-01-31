Ричмонд
Сенатор Басюк предложил включить Новосибирск в школьные путешествия по России

Инициатива предполагает, что каждый ученик должен познакомиться со страной.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирск может войти в обязательную программу путешествий для школьников по России. С таким предложением выступил сенатор от Херсонской области Константин Басюк, поддержав идею о познавательных поездках на поезде по стране. Об этом пишет ТАСС.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил включить в школьную программу путешествие от Москвы до Владивостока с экскурсиями. Сенатор Басюк развил эту идею, отметив, что маршрут можно расширить.

— У нас есть Хабаровск, Новосибирск, Красноярск и множество других замечательных мест, путь к которым тоже проходит практически через всю страну, — сказал Константин Басюк.

По его мнению, такие поездки помогут школьникам осознать масштабы России и станут частью гражданского воспитания.