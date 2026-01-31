В Ростове на пожилую женщину рухнула глыба льда с крыши многоэтажки

Пожилая ростовчанка пострадала от падения глыбы льда с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области утром в субботу, 31 января.
— ЧП произошло на проспекте Коммунистическом. С крыши жилого дома упала наледь. Она попала в пожилую женщину. Жительница города получила травмы, — рассказали в ведомстве.
На место происшествия выехали сотрудники надзорного ведомства. Прокуратура уже организовала проверку. Специалисты изучат, соблюдались ли требования закона при содержании многоквартирного дома.
По итогам этой проверки будет принято решение, какие именно меры необходимо принять по отношению к ответственным за уборку снега.
