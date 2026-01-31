Фильм «Август» о событиях в Беларуси получил шесть наград «Золотой Орел»

Также за фильм «Август» Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков получили награду — лучшая мужская роль в кино. Кроме того, «Август» собрал награды в номинациях: Лучшая операторская работа, Лучшая музыка к фильму, Лучший монтаж фильма и Лучшие визуальные эффекты.