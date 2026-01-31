Фильм «Август» о событиях в Беларуси получил шесть наград «Золотой Орел»

Фильм 2025 года «Август» по «Моменту истины» Владимира Богомолова о событиях в Беларуси получил шесть наград «Золотой Орел», сообщает KP.RU.
Премию «Золотой орел» за лучшие фильмы 2025 года вручили в Москве. На нее претендовали четыре фильма: «Август», «Пророк. История Александра Пушкина», «Кракен» и «Батя 2. Дед».
Лучшим фильмом 2025 года в итоге стал военный триллер «Август» о событиях в Беларуси, снятый режиссерами Никитой Высоцким и Ильей Лебедевым.
Также за фильм «Август» Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков получили награду — лучшая мужская роль в кино. Кроме того, «Август» собрал награды в номинациях: Лучшая операторская работа, Лучшая музыка к фильму, Лучший монтаж фильма и Лучшие визуальные эффекты.
Напомним, действие картины «Август» происходит в Беларуси сразу после освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Сюжет закручивается вокруг оперативных действий контрразведчиков СМЕРШ, которые ищут в Шиловичском лесу группу диверсантов с рацией.
Новая экранизация романа «Момент истины» Владимира Богомолова вышла спустя 25 лет после съемок белорусского фильма «В августе 44-го…».
К слову, картину белорусского режиссера Михаила Пташука с Евгением Мироновым, Владиславом Галкиным и Юрием Колокольниковым буквально преследовал злой рок.
