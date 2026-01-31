В Омске губернатор потребовал ускорить стройку школ и больниц

На заседании обсудили, на каких этапах сейчас находятся строительство детского сада в Центральном округе, школы в микрорайоне «Ясная Поляна» и детского инфекционного стационара на улице Перелёта. Участники согласовали дальнейшие задачи и рабочие вопросы, связанные с сопровождением этих объектов.