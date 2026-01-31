В Омске губернатор потребовал ускорить стройку школ и больниц

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл очередное заседание межведомственного штаба по координации строительства в регионе. Основное внимание уделили ситуации на площадках ключевых социально значимых объектов.
После продолжительных морозов погода позволила застройщикам вернуться к прежним темпам работы. Глава региона поставил задачу активизировать строительство на всех объектах, увеличить количество рабочих и техники на площадках.
На заседании обсудили, на каких этапах сейчас находятся строительство детского сада в Центральном округе, школы в микрорайоне «Ясная Поляна» и детского инфекционного стационара на улице Перелёта. Участники согласовали дальнейшие задачи и рабочие вопросы, связанные с сопровождением этих объектов.
«Сейчас темпы на площадках недостаточные. От подрядчиков требуется увеличение количества строителей и строгое соблюдение графика. Все три объекта имеют важное социальное значение. Держим их на особом контроле», — подчеркнул губернатор.
Также была отмечена важность слаженной работы органов власти и подрядчиков. По мнению участников штаба, совместный контроль и координация позволяют соблюдать сроки реализации национальных проектов и государственных программ и быстрее обеспечивать жителей области новыми учреждениями образования и здравоохранения.