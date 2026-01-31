Пить или не пить? Диетолог развеяла главный миф о кефире перед сном

Уфимский врач-дитолог Регина Ахуньянова развеяла миф о едином правиле употребления кефира на ночь. По информации UfaTime, доктор пояснила, что универсального ответа здесь не существует — реакция полностью индивидуальна.
У некоторых людей вечерний кефир может провоцировать вздутие, брожение и беспокойный сон. В этом случае специалист советует прислушаться к организму и временно убрать продукт. По словам врача, конкретный ЖКТ может просто плохо реагировать.
Для тех, кто хорошо переносит кефир, запретов нет. Более мягкой альтернативой может стать натуральный йогурт. Врач призвала не создавать всеобщих запретов и учитывать особенности своего пищеварения. Если молочные продукты вечером вызывают дискомфорт, важно искать причину с помощью специалиста.
