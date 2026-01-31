Ричмонд
В Госдуме предложили запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью

В Госдуме предложили установить запрет на въезд иностранцев, имеющих судимость.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают установить пожизненный запрет на въезд в Россию иностранным гражданам, имеющим судимость.

Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Законопроектом предлагается установить пожизненный запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим как неснятую или непогашенную, так и снятую и погашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений», — сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что в настоящее время в отношении осужденных иностранных граждан приняты меры по недопущению въезда на территорию РФ только на определенный период.

«Данные меры предлагаются в целях недопущения нанесения значительного вреда гражданам Российской Федерации и нарушения их базовых прав, а также в качестве предупредительных мер по снижению уровня преступности среди иностранных граждан и лиц без гражданства», — заключается в документе.

