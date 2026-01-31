ВС признал лишение прав за вождение после употребления катинонов законным

Как следует из материалов дела, в апреле 2024 года в городе Энгельсе Саратовской области водитель был остановлен сотрудниками ДПС, которые решили, что мужчина находился в состоянии опьянения, так как его поведение не соответствовало обстановке. Мужчине предложили пройти освидетельствование, которое показало, что он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель был направлен на медицинское освидетельствование, пройти которое он согласился.