В Челябинске стройкомпания оштрафована на 6,4 млн рублей за нелегальных мигрантов

В отношении юридического лица было составлено 132 протокола по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ.

В Челябинске стройкомпания оштрафована на 6,4 млн рублей за нелегальных мигрантов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Полицейские пресекли деятельность строительной компании, нарушавшей миграционное законодательство», — сообщает региональный Главк МВД.

В пресс-службе уточнили, что руководитель фирмы нарушил порядок подачи уведомлений о заключении и расторжении трудовых договоров с иностранными работниками.

Тракторозаводским райсудом вынесено уже 32 решения о привлечении к административной ответственности организации с назначением штрафов на сумму 6,4 млн рублей.

«В 2025 году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан по статье 18.15 КодАП РФ задокументировано 524 протокола. Судебными органами вынесено 60 решений о наложении административных штрафов на сумму более 8 млн. Взыскано штрафов на сумму свыше 4 млн рублей. В отношении двух организаций вынесены решения об административном приостановлении деятельности до 14 суток», — подвели итоги в ведомстве.