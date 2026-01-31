В Челябинске стройкомпания оштрафована на 6,4 млн рублей за нелегальных мигрантов

«В 2025 году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан по статье 18.15 КодАП РФ задокументировано 524 протокола. Судебными органами вынесено 60 решений о наложении административных штрафов на сумму более 8 млн. Взыскано штрафов на сумму свыше 4 млн рублей. В отношении двух организаций вынесены решения об административном приостановлении деятельности до 14 суток», — подвели итоги в ведомстве.