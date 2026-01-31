Ричмонд
ГАИ: В Ростовской области пробка на трассе М-4 «Дон» выросла до 10 километров

Водителей просят использовать объезд через Новошахтинск, чтобы сэкономить время.

Источник: Комсомольская правда

Пробка на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области увеличилась с пяти до десяти километров. Об этом днем в субботу, 31 января, оперативно сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

Затор образовался на 1013-м километре трассы, в Октябрьском сельском районе, между Новоперсиановкой и Аютинским. Причина — продолжающиеся ремонтные работы. Движение в сторону Ростова-на-Дону сильно затруднено.

— На месте работают инспекторы. Для проезда открыта только левая полоса. Протяженность участка с медленным движением сейчас составляет около десяти километров, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Для объезда пробки полиция рекомендует альтернативный маршрут. Водителям советуют съехать на развязке на 1002 км и далее двигаться через город Новошахтинск. Этот путь поможет избежать длительного стояния в заторе.

