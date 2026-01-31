Новый телеканал появился в Минске

В Минске заработал новый телеканал «Зал суда», сообщили на сайте оператора телевидения и интернета МТИС.
Телеканал «Зал суда» начал вещание в белорусской столице с 30 января. Таким образом теперь и в Беларуси стал доступен первый в России телеканал о судебных разбирательствах.
В эфире телеканала транслируются такие популярные судебные проекты, как «Дела семейные. Битва за будущее с Еленой Дмитриевой», «Час суда с Павлом Астаховым», «Зал Суда. Битва за деньги», «Бракоразводные процессы» и другие.
Новый телеканал в цифровом формате работает на частоте 386 мегагерц.
