Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый телеканал появился в Минске

Новый телеканал начал вещать в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске заработал новый телеканал «Зал суда», сообщили на сайте оператора телевидения и интернета МТИС.

Телеканал «Зал суда» начал вещание в белорусской столице с 30 января. Таким образом теперь и в Беларуси стал доступен первый в России телеканал о судебных разбирательствах.

В эфире телеканала транслируются такие популярные судебные проекты, как «Дела семейные. Битва за будущее с Еленой Дмитриевой», «Час суда с Павлом Астаховым», «Зал Суда. Битва за деньги», «Бракоразводные процессы» и другие.

Новый телеканал в цифровом формате работает на частоте 386 мегагерц.

Тем временем фильм «Август» о событиях в Беларуси получил шесть наград «Золотой Орел».

А еще эксперт сказала, как будут меняться цены на жилье в Беларуси в 2026 году: «Это станет новой реальностью для белорусов».