Красноярцам объяснили, чем пастеризованное молоко лучше стерилизованного

Красноярский Роспотребнадзор дал разъяснения о принципиальной разнице этих двух методов обработки, которая заключается в температурном режиме и его влиянии на продукт.
Пастеризация — это щадящая тепловая обработка. Существует три её основных вида:
Длительная: при 63−65 °С в течение 30 минут.
Кратковременная: при 72−75 °С в течение 15−20 секунд.
Моментальная (высокотемпературная): при 85−90 °С без выдержки.
При пастеризации погибают болезнетворные микроорганизмы, но сохраняется большая часть витаминов, ферментов и полезной микрофлоры. Такое молоко имеет ограниченный срок годности и требует хранения в холодильнике.
Стерилизация — более жёсткий процесс. Молоко нагревают до температуры свыше 130 и выдерживают около 30 минут. Это полностью уничтожает всю микрофлору, включая полезные бактерии, что значительно увеличивает срок хранения продукта (до нескольких месяцев), но снижает его биологическую ценность.
Специалисты напоминают, что способ обработки является обязательной информацией, которую производитель должен указывать на потребительской упаковке. Это помогает покупателю сделать осознанный выбор в зависимости от своих предпочтений: более полезный продукт с коротким сроком жизни или удобный в хранении с увеличенными сроками годности.