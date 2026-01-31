Красноярцам объяснили, чем пастеризованное молоко лучше стерилизованного

Специалисты напоминают, что способ обработки является обязательной информацией, которую производитель должен указывать на потребительской упаковке. Это помогает покупателю сделать осознанный выбор в зависимости от своих предпочтений: более полезный продукт с коротким сроком жизни или удобный в хранении с увеличенными сроками годности.