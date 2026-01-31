Новосибирский Роспотребнадзор опроверг связь паразитарных инфекций с иностранцами

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области опровергло информацию о том, что завоз опасных паразитарных заболеваний связан с трудовыми иностранцами. Ведомство объяснило, что основные пути заражения — контакт с животными и употребление речной рыбы. Об этом КП-Новосибирск сообщили в региональном Роспотребнадзоре.