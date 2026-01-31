Ричмонд
Новосибирский Роспотребнадзор опроверг связь паразитарных инфекций с иностранцами

Ведомство пояснило, что эхинококкоз передается от домашних животных, а описторхоз — от речной рыбы.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области опровергло информацию о том, что завоз опасных паразитарных заболеваний связан с трудовыми иностранцами. Ведомство объяснило, что основные пути заражения — контакт с животными и употребление речной рыбы. Об этом КП-Новосибирск сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным надзорного органа, эхинококкозом чаще всего заражаются от собак, реже — от кошек или диких лис. В группе риска — сельские жители, охотники, рыбаки и ветеринары.

Описторхоз передается через речную рыбу семейства карповых при её недостаточной термической обработке.

Роспотребнадзор подчеркнул, что в отношении всех граждан, включая иностранцев, действуют единые санитарные правила. Медицинские обследования проводятся в обязательном порядке для определенных профессиональных групп, чья работа связана с продуктами, водой или детьми.