Сбились в группы в поисках еды: на Куршской косе из-за морозов лоси стали чаще выходить к дороге

Эта часть косы для них более привлекательна: здесь больше лиственных деревьев, в том числе осины, лес менее прозрачный и есть густые кустарники. Большая же часть Куршской косы покрыта в основном сосновыми лесами, где кормовой базы зимой заметно меньше.