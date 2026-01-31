Как алматинские водители пропускают пожарную машину: проверка МЧС

«Результаты эксперимента показали, что значительная часть водителей своевременно предоставляет приоритет экстренным службам, осознавая важность их оперативного прибытия к месту вызова. Вместе с тем зафиксированы отдельные случаи промедления, которые в условиях чрезвычайной ситуации могут иметь критическое значение», — говорится в сообщении.