Умер настоятель ялтинского храма Воскресения Христова

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Ялте в возрасте 51 года ушел из жизни настоятель храма Воскресения Христова протоиерей Иоанн Никитенко. Об этом сообщили в Крымской митрополии.

Источник: Крымская митрополия

«Прощание с отцом Иоанном состоится 31 января в храме Воскресения Христова в Ялте. Отпевание новопреставленного священнослужителя состоится в храме Воскресения Христова в понедельник, 2 февраля», — сообщили в митрополии.

Божественная литургия состоится в 8 утра, чин отпевания — в 10:00.

Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру — Ростислав Швец) скончался 17 января на 88-м году жизни. Отпевание состоялось в Кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе 19 января. Проститься с почившим владыкой пришли глава Крыма Сергей Аксенов, председатель крымского парламента Владимир Константинов, муфтий мусульман Республики Крым и Севастополя Эмирали Аблаев, крымские депутаты, представители городских властей Симферополя, творческая интеллигенция, духовенство полуострова различных санов. Похоронен Лазарь на территории собора.

