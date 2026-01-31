Ричмонд
Власти Балтийска выступили с официальным заявлением о приостановлении паромного сообщения с Балткосой

Жителей в нем попросили «отнестись с пониманием к вынужденным мерам».

Власти Балтийского округа выступили с официальным заявлением о приостановлении паромного сообщения с Балткосой. Паром с раннего утра 31 января не ходит, поскольку канал сковало льдом. Обращение появилось в официальном аккаунте балтийского округа в «ВКонтакте».

«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями и замерзанием акватории моря, паромное сообщение между городом Балтийск и Балтийской косой временно приостановлено. Просим вас отнестись с пониманием к вынужденным мерам и заранее планировать свои поездки, учитывая данную информацию», — говорится в сообщении.

Актуальные сведения о возобновлении движения предлагают уточнить по телефону: +7 (4012) 56−05−94.

Жители в комментариях задаются вопросами о том, как быть и как будет решаться проблема: «Людям надо на работу, на службу», «Очень хочется домой попасть». Ответов на эти вопросы нет.

Также нет никакой информации о том, что будет предпринято для замены парома и как действовать местным жителям.