Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске планируют открыть ресторан «Топор и пламя»

Он скорее откроется на месте ресторана «Железный мост».

Источник: Комсомольская правда

В Омске планируют к открытию новый ресторан. Такой вывод сделал Телеграм-канал «Открытка из Омска», узнав данные из ЕГРЮЛ.

Согласно информации ЕГРЮЛ, в ноябре прошлого в Омске зарегистрировано ООО «Топор и пламя», его основной вид деятельности — ресторанный бизнес и доставка еды. Юридический адрес фирмы совпадает с адресом, где ранее находился ресторан «Железный мост» — ул. Ленина, 21.

Компания на данный момент числится как действующая.

Канал подчеркнул, что «официальных» анонсов об открытии заведения пока не было.

Ранее мы писали, что в Омске закрылась сеть магазинов одежды Marafett.