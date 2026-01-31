В Омске планируют открыть ресторан «Топор и пламя»

Согласно информации ЕГРЮЛ, в ноябре прошлого в Омске зарегистрировано ООО «Топор и пламя», его основной вид деятельности — ресторанный бизнес и доставка еды. Юридический адрес фирмы совпадает с адресом, где ранее находился ресторан «Железный мост» — ул. Ленина, 21.