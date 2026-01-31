Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобразования назвало два самых популярных предмета на репетиционном ЦЭ

Министр образования назвал два самых популярных на ЦЭ предмета у белорусских школьников.

Источник: Комсомольская правда

Названы самые популярные предметы репетиционного централизованного экзамена, сообщает Министерство образования.

Так, на репетиционном ЦЭ самыми популярными стали русский язык и математика, на которые зарегистрировались 17,9 тысячи и 12,9 тысячи человек соответственно. Далее по числу участников идет биология — 6,9 тысячи школьников попробуют свои силы в этом предмете.

Министр образования Андрей Иванец подчеркнул, что такой срез предметов радует власти. Так как демонстрирует популярность естественно-научного и физико-математического профиля.

— Это как раз те специалисты, которые нужны нашей стране. Именно в этой области мы ждем самых успешных и самых лучших ребят, — прокомментировал он.

В общем, в репетиционном ЦЭ в Беларуси участвуют примерно 58,5 тысячи учеников одиннадцатых классов по всей стране. Иванец заметил, что репетиционное тестирование уже стало традиционным в Беларуси.

— Эта процедура направлена на то, чтобы каждый выпускник 11-го класса смог почувствовать себя комфортно в конкретном пункте проведения централизованного экзамена, посмотреть, какой сложности будут задания, почувствовать уверенность в своих силах и увидеть тот уровень знаний, которым он обладает, — прокомментировал глава Миноборазования.

Еще новый телеканал появился в Минске.

Тем временем фильм «Август» о событиях в Беларуси получил шесть наград «Золотой Орел».

И эксперт сказала, как будут меняться цены на жилье в Беларуси в 2026 году: «Это станет новой реальностью для белорусов».