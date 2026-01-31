Минобразования назвало два самых популярных предмета на репетиционном ЦЭ

Названы самые популярные предметы репетиционного централизованного экзамена, сообщает Министерство образования.
Так, на репетиционном ЦЭ самыми популярными стали русский язык и математика, на которые зарегистрировались 17,9 тысячи и 12,9 тысячи человек соответственно. Далее по числу участников идет биология — 6,9 тысячи школьников попробуют свои силы в этом предмете.
Министр образования Андрей Иванец подчеркнул, что такой срез предметов радует власти. Так как демонстрирует популярность естественно-научного и физико-математического профиля.
— Это как раз те специалисты, которые нужны нашей стране. Именно в этой области мы ждем самых успешных и самых лучших ребят, — прокомментировал он.
В общем, в репетиционном ЦЭ в Беларуси участвуют примерно 58,5 тысячи учеников одиннадцатых классов по всей стране. Иванец заметил, что репетиционное тестирование уже стало традиционным в Беларуси.
— Эта процедура направлена на то, чтобы каждый выпускник 11-го класса смог почувствовать себя комфортно в конкретном пункте проведения централизованного экзамена, посмотреть, какой сложности будут задания, почувствовать уверенность в своих силах и увидеть тот уровень знаний, которым он обладает, — прокомментировал глава Миноборазования.
