Действия бойца из Башкирии позволили спасти жизнь раненому и выполнить задание

Глава администрации Бурзянского района Рамиль Абдуллин сообщил о подвиге своего земляка, который сейчас находится в зоне специальной военной операции. Рядовой Ильдус Юртбагишев, служащий стрелком с лета 2024 года, спас тяжелораненого товарища в бою.
Их подразделение попалo под плотный огонь при выполнении задачи. Один из бойцов получил ранение. Ильдус, не раздумывая, бросился на помощь. Под огнём противника он смог эвакуировать раненого, что позволило сохранить ему жизнь и выполнить поставленную боевую задачу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.