На границе Иркутской области и Красноярского края работает ветеринарный пост

На границе Иркутской области с Красноярским краем начал работу дополнительный ветеринарный контрольный пост. Он размещен возле поселка Нижний Ингаш и работает круглосуточно.
Инициатива исходит от ветеринарной службы Красноярского края для усиления биологической безопасности. Задача поста — проверять ветеринарные документы при перемещении сельскохозяйственных животных и животноводческой продукции, чтобы не допустить провоз грузов без необходимых разрешений.
Добавим, что эта мера профилактическая, и эпизоотическая ситуация в регионе благополучна. Жителей региона просят учитывать наличие поста, чтобы избежать ситуации, когда груженую машину придется разворачивать обратно. На посту дежурят полицейские, ветнадзор и Россельхознадзор Красноярского края.
