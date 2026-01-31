На границе Иркутской области и Красноярского края работает ветеринарный пост

Добавим, что эта мера профилактическая, и эпизоотическая ситуация в регионе благополучна. Жителей региона просят учитывать наличие поста, чтобы избежать ситуации, когда груженую машину придется разворачивать обратно. На посту дежурят полицейские, ветнадзор и Россельхознадзор Красноярского края.