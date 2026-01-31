Ричмонд
На границе Иркутской области и Красноярского края работает ветеринарный пост

Мера профилактическая, эпизоотическая ситуация в регионе благополучна.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На границе Иркутской области с Красноярским краем начал работу дополнительный ветеринарный контрольный пост. Он размещен возле поселка Нижний Ингаш и работает круглосуточно.

Инициатива исходит от ветеринарной службы Красноярского края для усиления биологической безопасности. Задача поста — проверять ветеринарные документы при перемещении сельскохозяйственных животных и животноводческой продукции, чтобы не допустить провоз грузов без необходимых разрешений.

Добавим, что эта мера профилактическая, и эпизоотическая ситуация в регионе благополучна. Жителей региона просят учитывать наличие поста, чтобы избежать ситуации, когда груженую машину придется разворачивать обратно. На посту дежурят полицейские, ветнадзор и Россельхознадзор Красноярского края.

