Белоруска Арина Соболенко проиграла Елене Рыбакиной финал Australian Open

Напомним, что Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open. В 2023 и 2024 годах она стала чемпионкой, выиграв соответственно у Елены Рыбакиной и Чжэн Циньвэнь, а в 2025-м проиграла финал Мэдисон Киз из США.