Белоруска Арина Соболенко проиграла Елене Рыбакиной финал Australian Open

Первая ракетка мира 27-летняя белоруска Арина Соболенко проиграла финальный матч Australian Open-2026 пятой ракетке 26-летней Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 4:6, 6:4, 4:6.
Первый сет выиграла Рыбакина — 6:4. Во втором Соболенко взяла верх с таким же счет — 6:4. В третьем решающем сете Соболенко вела 3:0, но затем проиграла пять геймов подряд — 3:5, поставив себя в тяжелое положение. Рыбакина шансом воспользовалась и стала чемпионкой — 6:4.
Напомним, что Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open. В 2023 и 2024 годах она стала чемпионкой, выиграв соответственно у Елены Рыбакиной и Чжэн Циньвэнь, а в 2025-м проиграла финал Мэдисон Киз из США.
Соболенко и Рыбакина до нынешней встречи играли друг с другом 14 раз и со счетом 8:6 вела белоруска. В ноябре 2025-го Арина проиграла Елене финал итогового турнира WTA.
Кстати, чемпионка Australian Open-2026 получила 2,8 миллиона долларов, а финалистка — 1,5 миллиона.
