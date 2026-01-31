Ричмонд
Губернатор Самарской области дал жителям свой номер в мессенджере

Вячеслав Федорищев открыл для жителей региона новый канал прямой связи.

Источник: Аргументы и факты

Теперь губернатору можно написать в мессенджере MAX на специальный номер телефона: +7 927 894−45−90.

Федорищев отметил, что практику личного общения с жителями через мессенджеры он начал несколько месяцев назад, а теперь решил её расширить. По его словам, такой же формат работы используют и министры регионального правительства, публикуя свои контакты в соцсетях. Ранее, в конце лета 2025 года, губернатор запустил канал в MIN, а в середине января вернулся в Telegram, куда тоже планирует принимать обращения. Новый номер в MAX стал дополнительным способом для самарцев напрямую связаться с главой региона.

Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
