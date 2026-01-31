В Островном ввели режим повышенной готовности из-за отключения света

В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Как пояснили в компании «Россети», потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Как разъяснил глава региона Андрей Чибис, на участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены. Также на особый режим работы переводится общественный транспорт, отключено наружное освещение и иллюминация, отменены занятия в школах и ряде колледжей.