В Островном ввели режим повышенной готовности из-за отключения света

МУРМАНСК, 31 янв — РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в городе Островной в Мурманской области из-за отключения электроснабжения, следует из оповещения РСЧС.
«С 11.00 31 января до 09.00 2 февраля введен режим функционирования повышенной готовности на территории ЗАТО Островной в связи с отключением электроснабжения города», — говорится в тексте оповещения.
На странице администрации Островного «ВКонтакте» говорится, что связи с отключением линии электропередачи Л-177 поставка электрической энергии потребителям осуществляется от резервных источников электроснабжения, в городе введен режим «Повышенная готовность», временно отсутствует горячее водоснабжение.
«Просим жителей города организовать экономный режим расхода электроэнергии», — говорится в сообщении.
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Как пояснили в компании «Россети», потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Как разъяснил глава региона Андрей Чибис, на участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены. Также на особый режим работы переводится общественный транспорт, отключено наружное освещение и иллюминация, отменены занятия в школах и ряде колледжей.
Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил о проблемах с теплоснабжением в районе «Большое Сафоново», там началось частичное отключение жилфонда. Об отсутствии отопления и горячей воды сообщают и жители Ленинского района Мурманска. В Мурманске и Североморске мороз ниже 20 градусов.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказалась без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.