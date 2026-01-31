Соболенко уступила Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии

По ходу матча Елена проиграла Арине пять геймов подряд, однако затем взяла себя в руки и ответила такой же серией из пяти победных геймов. До победы казахстанке понадобились 2 часа 19 минут.
Для белорусской теннисистки это четвертый финал Australian Open. Ранее она становилась победительницей этого турнира в 2023 и 2024 годах. В 2023-м обыграла как раз Рыбакину.
Для Рыбакиной это второй титул на турнирах «Большого шлема» (ранее она побеждала на Уимблдоне-2022). Казахстанская теннисистка заработает 2000 рейтинговых очков и 4 150 000 австралийских долларов призовых. Соболенко проиграла второй подряд финал в Мельбурне и получит 1300 баллов, а также 2 150 000 австралийских долларов.
В нынешнем Australian Open белоруска переиграла в полуфинале украинскую теннисистку Элину Свитолину, а ранее в первом круге победила Тианцоа Ракотомангу из Франции, затем китаянку Чжу Сян Бай, представительницу Австрии Анастасию Потапову, канадскую теннисистку Викторию Мбоко и американку Иву Йович из США. Примечательно, что белоруска не отдала соперницам ни одного сета.
Открытый чемпионат Австралии продолжится в воскресенье финальным матчем испанца Карлоса Алькараса против серба Новака Джоковича.