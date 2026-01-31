Соболенко уступила Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии

Для Рыбакиной это второй титул на турнирах «Большого шлема» (ранее она побеждала на Уимблдоне-2022). Казахстанская теннисистка заработает 2000 рейтинговых очков и 4 150 000 австралийских долларов призовых. Соболенко проиграла второй подряд финал в Мельбурне и получит 1300 баллов, а также 2 150 000 австралийских долларов.