Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко уступила Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает Sputnik. Счет матча 4:6, 6:4, 4:6.

Источник: REUTERS Hollie Adams

По ходу матча Елена проиграла Арине пять геймов подряд, однако затем взяла себя в руки и ответила такой же серией из пяти победных геймов. До победы казахстанке понадобились 2 часа 19 минут.

Для белорусской теннисистки это четвертый финал Australian Open. Ранее она становилась победительницей этого турнира в 2023 и 2024 годах. В 2023-м обыграла как раз Рыбакину.

Для Рыбакиной это второй титул на турнирах «Большого шлема» (ранее она побеждала на Уимблдоне-2022). Казахстанская теннисистка заработает 2000 рейтинговых очков и 4 150 000 австралийских долларов призовых. Соболенко проиграла второй подряд финал в Мельбурне и получит 1300 баллов, а также 2 150 000 австралийских долларов.

В нынешнем Australian Open белоруска переиграла в полуфинале украинскую теннисистку Элину Свитолину, а ранее в первом круге победила Тианцоа Ракотомангу из Франции, затем китаянку Чжу Сян Бай, представительницу Австрии Анастасию Потапову, канадскую теннисистку Викторию Мбоко и американку Иву Йович из США. Примечательно, что белоруска не отдала соперницам ни одного сета.

Открытый чемпионат Австралии продолжится в воскресенье финальным матчем испанца Карлоса Алькараса против серба Новака Джоковича.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше