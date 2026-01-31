Эксперт объяснил, почему не нужно делать уроки вместе с ребенком

Детский психолог Александра Аныкина объяснила NEWS.ru, что самостоятельное выполнение домашних заданий помогает стать ответственным и избавляет семью от конфликтов. По ее словам, постоянный контроль со стороны родителей превращает детей в «пассажиров», которые не учатся планировать и отвечать за результат.
— Пока родитель делает уроки, то и отвечает за них он. Пока он напоминает, контролирует, помогает — ребенок не водитель, а пассажир, — поясняет специалист. — При передаче отвественности начинают развиваться важные навыки, у взрослых появляется больше времени на себя.
В начале обучения поддержка необходима, но со временем планирование должно перейти к самому школьнику. Помогать стоит, только если он сам об этом попросит. Если успеваемость ухудшилась, важно обсудить это с позиции поддержки, но не возвращаться к тотальному контролю.
