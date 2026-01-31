Эксперт объяснил, почему не нужно делать уроки вместе с ребенком

В начале обучения поддержка необходима, но со временем планирование должно перейти к самому школьнику. Помогать стоит, только если он сам об этом попросит. Если успеваемость ухудшилась, важно обсудить это с позиции поддержки, но не возвращаться к тотальному контролю.