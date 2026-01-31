Ричмонд
В Иркутске идет комплексная уборка снега

Работы ведутся на улицах и во дворах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске продолжаются работы по очистке улиц от снега. Как сообщили в администрации города, люди и техника трудятся ежедневно. Так, за 29 января было вывезено 6 тысяч тонн снега.

Снегоуборочная техника на улицах работает днем и ночью.

— В течение дня, там, где это возможно, подготавливаем снежный вал. Как правило, его формируем по краю проезжей части. Это значительно ускоряет работу погрузчика ночью, что позволяет нам охватить больше участков, — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Вручную очищаются остановки, тротуары и лестницы, заездные карманы. Особое внимание уделяют подходам к школам, детским садам, объектам здравоохранения. Управляющие компании также приступили к механизированной уборке дворов и внутриквартальных проездов.