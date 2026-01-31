Стало известно, у кого в угольной сфере растут быстрее всего зарплаты

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Самые сильные темпы роста зарплат в угольной отрасли в прошлом году — у слесарей и сантехников, а также водителей и разнорабочих, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
«По итогам 2025 года сильнее всего за год выросла заработная плата слесарей и сантехников — на 118% до 200 тысяч рублей», — рассказали в компании о зарплатах в сфере угольной промышленности.
Следом то величине прироста расположились водители — их зарплата выросла в прошлом году на 42% — до 244 тысяч рублей. У разнорабочих зарплата выросла на 24% — до 92 тысяч рублей.
У машинистов и сварщиков прирост заработной платы составил по 7% — до 210 тысяч и 103 тысяч рублей, соответственно. «Медиана зарплатных предложений для электромонтажников осталась на прежнем уровне — 92 тысяч рублей», — заключили в пресс-службе.