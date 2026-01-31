Минниханов потребовал усилить работу дорожных и коммунальных служб из-за погоды

Глава Татарстана Рустам Минниханов на субботнем оперативном совещании дал ряд поручений по обеспечению безопасности в условиях сильных снегопадов и метели. Раис региона подчеркнул, что обильные осадки создают сложную обстановку на дорогах и повышают нагрузку на коммунальные службы.
Было поручено Министерству транспорта, Минстрою, Госжилинспекции и МЧС совместно с главами муниципалитетов организовать круглосуточную работу всех дорожных, коммунальных и аварийных служб. Особое внимание должно уделяться своевременной очистке трасс, улиц, дворов, а также уборке снега и наледи с крыш и входных групп зданий.
Минниханов отметил, что в период непогоды ожидается рост обращений от граждан, и призвал все службы оперативно реагировать и держать ситуацию под постоянным контролем.
Напомним, в Казани с 30 января действует план «Буран», который продлится до полуночи 2 февраля. За прошедшие сутки с улиц города было вывезено 26,5 тысячи тонн снега.