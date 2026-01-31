Ричмонд
-8°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов потребовал усилить работу дорожных и коммунальных служб из-за погоды

Обильные осадки создают сложную обстановку на дорогах.

Сейчас в Ричмонде: -8° 4 м/с 49% 763 мм рт. ст. -4°
Источник: Комсомольская правда

Глава Татарстана Рустам Минниханов на субботнем оперативном совещании дал ряд поручений по обеспечению безопасности в условиях сильных снегопадов и метели. Раис региона подчеркнул, что обильные осадки создают сложную обстановку на дорогах и повышают нагрузку на коммунальные службы.

Было поручено Министерству транспорта, Минстрою, Госжилинспекции и МЧС совместно с главами муниципалитетов организовать круглосуточную работу всех дорожных, коммунальных и аварийных служб. Особое внимание должно уделяться своевременной очистке трасс, улиц, дворов, а также уборке снега и наледи с крыш и входных групп зданий.

Минниханов отметил, что в период непогоды ожидается рост обращений от граждан, и призвал все службы оперативно реагировать и держать ситуацию под постоянным контролем.

Напомним, в Казани с 30 января действует план «Буран», который продлится до полуночи 2 февраля. За прошедшие сутки с улиц города было вывезено 26,5 тысячи тонн снега.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше