В Минске расписание и график движение ряда автобусов меняется со 2 февраля

Графики движения некоторых автобусов меняются в Минске с понедельника, 2 февраля. Об этом сообщили в «Минсктрансе».
Так, со 2 февраля по понедельникам будет организовано движение автобуса № 114С по графику вторник — пятница.
Также изменено расписание автобусного маршрута № 134С. Со 2 февраля этот автобус будет выполнять только три оборотных рейса от диспетчерской станции «Чижовка» в 05.26 и 05.51 утра и еще один в 18.22 вечера.
— Актуальное расписание движения транспорта опубликовано на сайте предприятия в разделе «Расписание городских и пригородных маршрутов», — заметили в «Минсктрансе».
