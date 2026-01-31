Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске расписание и график движение ряда автобусов меняется со 2 февраля

Графики движения и расписание некоторых автобусов изменены со 2 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Графики движения некоторых автобусов меняются в Минске с понедельника, 2 февраля. Об этом сообщили в «Минсктрансе».

Так, со 2 февраля по понедельникам будет организовано движение автобуса № 114С по графику вторник — пятница.

Также изменено расписание автобусного маршрута № 134С. Со 2 февраля этот автобус будет выполнять только три оборотных рейса от диспетчерской станции «Чижовка» в 05.26 и 05.51 утра и еще один в 18.22 вечера.

— Актуальное расписание движения транспорта опубликовано на сайте предприятия в разделе «Расписание городских и пригородных маршрутов», — заметили в «Минсктрансе».

Тем временем ГАИ предупредила о масштабной спецакции в Беларуси из-за непогоды: «Выбыли экипажи “Стрела”, задействована система мониторинга».

И мы писали, что Минобразования назвало два самых популярных предмета на репетиционном ЦЭ.