Фельдмаршал в подвале. Уроженец Башкирии пленил Паулюса в Сталинграде

31 января 1943 года в подвале разрушенного сталинградского универмага командующий 6-й немецкой армией фельдмаршал Фридрих Паулюс сдался в плен советскому генералу. Этим генералом был наш земляк, уроженец Белебеевского уезда Иван Ласкин. Его хладнокровие и мужество помогли организовать по всем меркам беспрецедентный процесс, по которому через два дня вся окруженная армия вермахта капитулировала, ознаменовав коренной перелом в Великой Отечественной войне.
Последние дни 6-й армии
К концу января 1943 года положение немецкой группировки в Сталинграде стало катастрофическим. Окруженная 6-я армия Вермахта, которой командовал генерал-полковник Фридрих Паулюс, была обречена. Несмотря на отчаянные просьбы командира о прорыве или капитуляции, Гитлер требовал сражаться «до последнего солдата». 30 января, в день 10-летия прихода нацистов к власти, Паулюс получил странную «награду» — радиограмму о присвоении звания фельдмаршала с припиской: «Еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен». Фюрер намекал на самоубийство.
Но Паулюс не застрелился. Утром 31 января он отправил парламентеров для переговоров о сдаче южной группировки своих войск, запертой в центре города. Переговоры и пленение высшего немецкого командования проходили в подвале Центрального универмага. 2 февраля, после ликвидации последних очагов сопротивления на севере города, капитулировали и остатки армии. В плен сдались 91 тысяча солдат и офицеров, включая 24 генерала. Сталинградская битва, одно из самых кровопролитных сражений в истории, завершилась полной победой Красной Армии.
Миссия генерала Ласкина
Возглавить группу советских офицеров для приема капитуляции командующий 64-й армии доверил своему начальнику штаба, генерал-майору Ивану Андреевичу Ласкину. Уроженец деревни Васильевка Белебеевского уезда (ныне Ермекеевский район Башкирии), он был опытным военным. Именно Ласкин спустился в подвал, где его ждали более 300 немецких офицеров во главе с только что произведенным в фельдмаршалы Паулюсом. На что могли пойти на грани отчаяния немцы, предсказать не мог никто.
К тому же задача была не из легких: нужно было не только принять капитуляцию, но и убедить немецкое командование в гарантиях безопасности, чтобы избежать ненужного кровопролития при разоружении тысяч солдат. Ласкин справился блестяще. Он заверил немцев, что с ними будут обращаться по нормам международного права, и организовал чёткую процедуру пленения. После переговоров немецкие солдаты начали складывать оружие на площади перед универмагом.
Отметим, что до Сталинграда Иван Ласкин также все время находился на передовой. В 1941—1942 годах в звании полковника он командовал 172-й стрелковой дивизией, которая стойко обороняла Севастополь. Его дивизия выдержала чудовищный третий штурм города в июне 1942 года, где на её участок пришлось до 7000 немецких бомб за один день. За личную храбрость и умелое руководство, когда командный пункт часто находился в 150 метрах от передовой, Ласкин был награждён орденом Красного Знамени. Именно в этих боях он заслужил репутацию «командира переднего края» — решительного и хладнокровного.
После войны он несколько лет провел под следствием по несправедливому обвинению, но был полностью оправдан и реабилитирован. Затем прославленный уроженец Башкирии служил в штабе, преподавал в военной академии, в отставку вышел в 1965 году в звании генерал-лейтенанта. Ласкин награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Кутузова 1-й степени, Отечественной Войны 1-й степени и иностранными орденами. Его роль в ключевом моменте Сталинградской эпопеи — пример не только личного мужества, но и высочайшего профессионализма.
Башкирская кавалерия в деле
Победу под Сталинградом ковали все рода войск, в том числе и кавалеристы. Легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия в составе 8-го кавалерийского корпуса принимала активное участие в наступательной фазе битвы, обойдя армию Паулюса с запада. В ходе ожесточенных боев дивизия уничтожила более 100 танков и 500 единиц автомобильной техники противника.
Особой страницей в летописи дивизии стал подвиг у города Белая Калитва в Ростовской области в январе 1943 года. Группа из 33 бойцов под командованием лейтенанта Аннаклыча Атаева ценой собственных жизней отстояла стратегически важную высоту, отбитую у врага. Все они пали смертью храбрых. Лейтенант Атаев был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, а в Белой Калитве ему установлен мемориал «Высота Бессмертия» и названа школа.
Сталинград стал символом перелома и массового героизма. Всего за годы войны 278 уроженцев Башкирии были удостоены звания Героя Советского Союза, 35 стали полными кавалерами ордена Славы. Подвиги генерала Ласкина, кавалеристов 112-й дивизии и тысяч других наших земляков навсегда вписаны в историю Великой Победы, начало которой было положено в феврале 1943 года на волжских берегах.