Фельдмаршал в подвале. Уроженец Башкирии пленил Паулюса в Сталинграде

Отметим, что до Сталинграда Иван Ласкин также все время находился на передовой. В 1941—1942 годах в звании полковника он командовал 172-й стрелковой дивизией, которая стойко обороняла Севастополь. Его дивизия выдержала чудовищный третий штурм города в июне 1942 года, где на её участок пришлось до 7000 немецких бомб за один день. За личную храбрость и умелое руководство, когда командный пункт часто находился в 150 метрах от передовой, Ласкин был награждён орденом Красного Знамени. Именно в этих боях он заслужил репутацию «командира переднего края» — решительного и хладнокровного.