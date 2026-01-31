Одна из шайб — от первого лица: команда Лукашенко эффектно обыграла гродненцев

Игра состоялась в субботу на льду «Олимпик-Арены» в Минске.
Самое большое количество шайб соперники забросили в ворота друг друга в первом периоде, две шайбы в ворота команды президента вкатили гродненцы, пропустив при этом 5 от хоккеистов президентской команды.
Еще по одной шайбе команды добавили друг другу во время второго периода (6:3 по итогам тайма). В третьем периоде разрыв стал ее больше. Из четырех заброшенных в ворота гродненцев шайб одну вкатил лично глава государства.
Команда белорусского лидера уже 16 раз побеждала на республиканском первенстве на призы Президентского спортивного клуба. Организаторами турнира вместе со спортивным клубом являются также Минспорта и туризма и Мингорисполком.