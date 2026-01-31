Что может произойти, если нагрубить мошенникам

Отвечая на вопрос, можно ли резко реагировать на звонок аферистов, эксперт подчеркнула, что этого делать не нужно. По ее словам, разозлившиеся мошенники способны «сделать жизнь невыносимой»: на номер могут начать массово поступать звонки и СМС с кодами подтверждения, регистрациями на различных сайтах и спамом.