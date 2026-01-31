Самарканд стал площадкой узбекско-китайского симпозиума археологов

«Археологическое сотрудничество с Китаем ведется с 2011 года. За это время были проведены два крупных исследования в Сурхандарье и Ферганской долине. Сейчас совместно с китайскими коллегами ведем работы в трех районах Сурхандарьинской области и в Навои. Например, в Байсунском и Алтынсайском районах вместе с Институтом палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук изучаем памятник Вахшувор и пещеру “Мачай”, известную как стоянку древнего человека. Полевые работы начались в 2024 году и продлятся до 2029 года», — рассказал ученый секретарь Самаркандского института археологии им. Я. Гулямова Алишер Раджабов.