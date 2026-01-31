Самарканд стал площадкой узбекско-китайского симпозиума археологов

Во время встречи специалисты обсудили результаты совместных исследований и наметили планы на будущее.
«Археологическое сотрудничество с Китаем ведется с 2011 года. За это время были проведены два крупных исследования в Сурхандарье и Ферганской долине. Сейчас совместно с китайскими коллегами ведем работы в трех районах Сурхандарьинской области и в Навои. Например, в Байсунском и Алтынсайском районах вместе с Институтом палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук изучаем памятник Вахшувор и пещеру “Мачай”, известную как стоянку древнего человека. Полевые работы начались в 2024 году и продлятся до 2029 года», — рассказал ученый секретарь Самаркандского института археологии им. Я. Гулямова Алишер Раджабов.
Ученый отметил, что совместные исследования в Самарканде с китайскими археологами пока не проводились, но в рамках симпозиума удалось договориться о дальнейшем сотрудничестве.
«Мы договорились о проведении исследований античного периода Согды. Через полтора месяца планируем снова встретиться, чтобы обсудить детали: где, когда и кто будет вести работы», — добавил Алишер Юсупович.
Он добавил, что в конце 2025 года было подписано соглашение между Самаркандским археологическим институтом имени Яхё Гулямова и кафедрой археологии и музееведения Пекинского государственного университета о реализации проекта «Погребальные обряды в древней Согдиане в период позднего бронзового и раннего железного веков». Археологические раскопки планируются не только в Самарканде, но и в Бухарской и Навоийской областях.
Помимо Китая, Самарканд сотрудничает с научными центрами 13 стран. К примеру, с 2024 года ведутся совместные раскопки с государственным Эрмитажем России на археологическом памятнике Пайкенд в Каракульском районе Бухары. Полевые работы там продолжаются с апреля по сентябрь, их завершение планируется к 2029 году.
Во время симпозиума представители администрации региона предложили китайским археологам исследовать городище Афросиаб. Однако, по словам Раджабова, Самарканд в этом вопросе активно сотрудничает с французскими специалистами. Он также добавил, что китайских археологов больше интересуют памятники античного периода, чем средневековья.
В ходе симпозиума участники также обсудили опыт стажировок самаркандских ученых в Китае. Руководитель отдела современных методов археологических исследований Самаркандского института археологии Ниёз Рашидов рассказал о своей поездке в Сиань с 26 декабря 2025 года по 23 января 2026 года, а именно в Школу культурного наследия Северо-Западного университета. В течение месяца он детально изучил работу лаборатории физической антропологии университета, участвовал в научных встречах, проводил совместные исследования и презентации по археологии и антропологии Узбекистана.
С 2023 года стажировку в Китае прошли 13 специалистов Самаркандского института археологии. Симпозиум подтвердил необходимость продолжения этих программ.
«Мы отправляем наших молодых ученых и докторантов в Китай, чтобы они изучали современные методы исследований и экспедиций, и возвращались с ценным опытом», — подчеркнул Алишер Юсупович.
По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Самаркандским институтом археологии и Институтом археологии Академии социальных наук Китая.