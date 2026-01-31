В Ростове на площади Карла Маркса пропала детская площадка

— Сейчас приоритеты четко расставлены. Главные задачи: восстановить на этом месте современную и безопасную игровую зону для детей, окончательно урегулировать все вопросы с недобросовестным подрядчиком, а также найти и привлечь к ответственности виновных в демонтаже.