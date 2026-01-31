В Ростове на площади Карла Маркса пропала детская площадка

В Ростове пропала целая игровая площадка. Как рассказала министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своем телеграм-канале в субботу, 31 января, неизвестные разобрали все игровые объекты и увезли.
Известно, что инцидент произошел накануне в сквере имени Фрунзе на площади Карла Маркса. Неизвестные незаконно демонтировали и вывезли все оборудование: качели, песочницу, горки. На месте остались лишь поврежденные фрагменты резинового покрытия.
— Детская площадка была установлена там в октябре 2025 года по губернаторскому проекту «Территория детства», — уточнила министр. — Ситуация взята на особый контроль. По факту демонтажа уже проводится проверка. Цель — установить все обстоятельства и найти виновных.
Министр отметила, что по этой площадке ранее велась претензионная работа с подрядчиком из-за нарушений условий контракта. Теперь к этим нарушениям добавился акт вандализма и самоуправства.
— Сейчас приоритеты четко расставлены. Главные задачи: восстановить на этом месте современную и безопасную игровую зону для детей, окончательно урегулировать все вопросы с недобросовестным подрядчиком, а также найти и привлечь к ответственности виновных в демонтаже.
О результатах работы Антонина Пшеничная пообещала проинформировать дополнительно.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!