ГАИ показала, как фиксируют на видео перевозку детей без автокресла в Беларуси

ГАИ опубликовала ролик, как камера видеофиксации «ловят» нарушение ПДД, связанное с перевозкой детей.

Источник: Комсомольская правда

В Госавтоинспекции показали, как камеры фиксации снимают нарушение ПДД, связанное с перевозкой детей. Видео опубликовал телеграм-канал «Госавтоинспекция Гомельщины».

— Ребенок на переднем сиденье без кресла — это нарушение. И оно не останется незамеченным, — подчеркнули в ГАИ.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал, показали, как камера фиксации засняла такое нарушение в Гомеле.

Безопасностью маленького пассажира пренебрег 38-летний водитель автомобиля «БМВ». В авто несовершеннолетнего пассажира перевозили на переднем сиденье без автокресла.

— Детское автокресло — это не просто пункт в ПДД, это единственный способ защитить ребенка в случае аварии, — напомнили в ГАИ.

Ранее ГАИ показала видео, как камеры фиксации снимают нарушения водителей в Беларуси.

Сейчас ГАИ предупредила о масштабной спецакции в Беларуси из-за непогоды: «Выбыли экипажи “Стрела”, задействована система мониторинга».

Еще в Минске расписание и график движение ряда автобусов меняется со 2 февраля.

Здесь мы подробно писали о том, что известно о скандинавском антициклоне «Даниэль», который принесет морозы и арктический воздух.