ГАИ показала, как фиксируют на видео перевозку детей без автокресла в Беларуси

В Госавтоинспекции показали, как камеры фиксации снимают нарушение ПДД, связанное с перевозкой детей. Видео опубликовал телеграм-канал «Госавтоинспекция Гомельщины».
— Ребенок на переднем сиденье без кресла — это нарушение. И оно не останется незамеченным, — подчеркнули в ГАИ.
На видео, которое опубликовал телеграм-канал, показали, как камера фиксации засняла такое нарушение в Гомеле.
Безопасностью маленького пассажира пренебрег 38-летний водитель автомобиля «БМВ». В авто несовершеннолетнего пассажира перевозили на переднем сиденье без автокресла.
— Детское автокресло — это не просто пункт в ПДД, это единственный способ защитить ребенка в случае аварии, — напомнили в ГАИ.
