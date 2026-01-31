Более 150 фактов фиктивной регистрации мигрантов выявили в Уфе

В Уфе пресечена крупная схема фиктивной миграционной регистрации. Полиция установила, что 36-летняя местная жительница на протяжении 2024−2025 годов незаконно ставила на учет в своей квартире иностранцев. Она знала, что те фактически проживают по другим адресам.
По информации МВД Башкирии, всего выявлено свыше 150 подобных фактов. Женщина действовала из корыстных побуждений, получая денежное вознаграждение за каждую фиктивную регистрацию.
По факту нарушений возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина»). Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах.
