В Молдавии рассказали о работе таможенников на КПП во время блэкаута

«В связи с аварийным отключением электросети, произошедшим вследствие технических неполадок в региональной электросети, на нескольких пунктах пропуска временно прервано электроснабжение. Для обеспечения непрерывности работы были введены в эксплуатацию электрогенераторы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни.