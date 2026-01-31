В Молдавии рассказали о работе таможенников на КПП во время блэкаута

Ранее в субботу минэнерго республики заявило, что в ряде районов Молдавии произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины. Мэр молдавской столицы Ион Чебан сообщил, что большая часть Кишинева осталась без света, встали троллейбусы, местные власти пытаются решить проблему, подключив генераторы.
«В связи с аварийным отключением электросети, произошедшим вследствие технических неполадок в региональной электросети, на нескольких пунктах пропуска временно прервано электроснабжение. Для обеспечения непрерывности работы были введены в эксплуатацию электрогенераторы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни.
Одновременно в штабе Таможенной службы зафиксированы технические неполадки, которые могут временно повлиять на проведение некоторых оперативных процессов, добавили в ведомстве.
«Чтобы избежать блокирования пересечения государственной границы, таможенные процедуры временно осуществляются в ручном режиме для лиц, находящихся в пунктах пропуска через границу», — отмечается в сообщении.
Таможенная служба поясняет, что принимаются меры по устранению неполадок.