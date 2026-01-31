Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдавии рассказали о работе таможенников на КПП во время блэкаута

КИШИНЕВ, 31 янв — РИА Новости. Таможенное оформление на ряде КПП в Молдавии, обесточенных из-за аварийного отключения электричества, временно осуществляется вручную, сообщает пресс-служба таможенной службы.

Источник: © РИА Новости

Ранее в субботу минэнерго республики заявило, что в ряде районов Молдавии произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины. Мэр молдавской столицы Ион Чебан сообщил, что большая часть Кишинева осталась без света, встали троллейбусы, местные власти пытаются решить проблему, подключив генераторы.

«В связи с аварийным отключением электросети, произошедшим вследствие технических неполадок в региональной электросети, на нескольких пунктах пропуска временно прервано электроснабжение. Для обеспечения непрерывности работы были введены в эксплуатацию электрогенераторы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни.

Одновременно в штабе Таможенной службы зафиксированы технические неполадки, которые могут временно повлиять на проведение некоторых оперативных процессов, добавили в ведомстве.

«Чтобы избежать блокирования пересечения государственной границы, таможенные процедуры временно осуществляются в ручном режиме для лиц, находящихся в пунктах пропуска через границу», — отмечается в сообщении.

Таможенная служба поясняет, что принимаются меры по устранению неполадок.