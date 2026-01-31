Мурманский порт и балкерный терминал временно приостановили работу

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Мурманский морской торговый порт (ММТП) и Мурманский балкерный терминал (МБТ) временно приостановили работу из-за аварийного отключения электроэнергии в Мурманске и ЗАТО Североморск, заявила в субботу управляющая компания «Портовый Альянс».
«ММТП и МБТ временно приостановили работу из-за внезапного аварийного отключения электроэнергии в Мурманске и ЗАТО Североморск. Часть объектов в этих районах сейчас обесточена из-за технологического нарушения на линии электропередачи», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что решение о временной приостановке операций на ММТП и МБТ принято, чтобы предотвратить возможные поломки оборудования и сократить нагрузку на энергосистему. Кроме того, это позволит высвободить мощности в интересах местных жителей.
«ММТП и МБТ оказывают помощь сотрудникам и их семьям: в столовой организовано горячее питание, чтобы переждать период перебоев в более комфортных условиях. Мы следим за развитием ситуации и оперативно сообщим о возобновлении работы предприятий и восстановлении электроснабжения», — отметили в компании.
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска пропало электроснабжение. По данным главы региона Андрея Чибиса, на участке линии электропередачи с временными опорами было зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены. Как сообщили в компании «Россети», специалисты переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения. На особый режим работы переводится общественный транспорт, отключено наружное освещение и иллюминация, отменены занятия в школах и ряде колледжей.
Повреждение защитного троса было выявлено на линии электропередачи в Мурманской области, где произошло частичное отключение электричества, специалисты уже устраняют неисправность, котельные Мурманска были подключены к электропитанию, сообщил позднее в субботу губернатор.