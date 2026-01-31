Мурманский порт и балкерный терминал временно приостановили работу

В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска пропало электроснабжение. По данным главы региона Андрея Чибиса, на участке линии электропередачи с временными опорами было зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены. Как сообщили в компании «Россети», специалисты переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения. На особый режим работы переводится общественный транспорт, отключено наружное освещение и иллюминация, отменены занятия в школах и ряде колледжей.