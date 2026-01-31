В Мангистау ветеринары прооперировали лебедя со сломанным крылом

По словам специалистов, раненная дикая птица с открытым переломом кисти левого крыла поступила в ветлечебницу 29 января. Лебедь находился в критическом состоянии — более двух суток истекал кровью, и врачи оценивали ситуацию как опасную для жизни.
«Счет шел на часы. Нам удалось стабилизировать пациента и подготовить его к операции. Это взрослая дикая особь — сильная, агрессивная и находящаяся в стрессе. Работа с такими пациентами всегда связана с высоким риском», — рассказали ветеринары.
Особую сложность представляло отсутствие газового наркоза. Врачи действовали по опыту и рекомендациям зарубежных коллег, беря на себя полную ответственность.
Операция прошла успешно: в зоне перелома наложена внешняя фиксация. Сейчас главная задача — обеспечить лебедю тихие и сухие условия, регулярно обрабатывать швы и минимизировать стресс. В клинике отметили, что помощь оказывалась исключительно по инициативе врачей и за счёт самой клиники, без какой-либо финансовой поддержки.