В Мангистау ветеринары прооперировали лебедя со сломанным крылом

«Счет шел на часы. Нам удалось стабилизировать пациента и подготовить его к операции. Это взрослая дикая особь — сильная, агрессивная и находящаяся в стрессе. Работа с такими пациентами всегда связана с высоким риском», — рассказали ветеринары.