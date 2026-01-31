Пригороды Красноярска могут войти в программу перехода на экологичное топливо

Красноярский край подал заявку на участие в федеральной программе, которая позволит перевести частные дома в Красноярске, Минусинске и их пригородах на современное экологичное отопление. Средства могут получить населенные пункты, в которых нет центрального отопления и возможности отапливаться газом. Об этом рассказали 31 января в администрации Красноярска.
Помимо городов, в список претендентов вошли поселки под Красноярском — Солонцы, Минино, Берёзовка, а также Кузнецово и Емельяново. Вблизи Минусинска это Селиваниха и Топольки.
Край должен направить документы в Минпромторг России до 19 февраля, чтобы расширить действие программы «Чистый воздух» на эти территории. Победа в конкурсе означает получение денег для реализации проекта.
Напомним, в самом Красноярске перевод домов на современные варианты отопления продолжают финансировать из краевой казны, помогая льготникам. В этом году новые твердотопливные котлы планируют установить в 300 домах.