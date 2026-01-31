Ричмонд
-8°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД сказало о задержании директора студии красоты и массажистки в Бобруйске

В Бобруйске милиция задержала директора студии красоты с массажисткой.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители задержали в Бобруйске 56-летнюю директора студии красоты и 43-летнюю массажистку, сообщили в пресс-службе МВД.

Так, оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями была раскрыта незаконная предпринимательская деятельность двух горожанок.

Без лицензии директор студии красоты со своей знакомой, работавшей у нее мастером аппаратного массажа, оказывали косметические услуги на спецоборудовании. Незаконный доход фигуранток превысил 55 тысяч белорусских рублей.

Задержанным инкриминируют незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, сопряженную с получением дохода в крупном размере.

Ранее Госконтроль раскрыл крупную махинацию в сфере такси в Минске с ущербом более 5 миллионов рублей.

Еще мы писали, что белорусы могут получить штраф до 1350 рублей из-за захоронения домашнего животного: «Ни в лесу, ни на участке, ни в парке».