Дятлова рассказала, введут ли пересадочный тариф в калининградском транспорте в этом году

Перевозчик же всё равно должен получить оплату за выполненную работу. Разницу в стоимости проезда в таком случае компенсирует бюджет города. Сейчас власти анализируют, в каких случаях жители действительно вынуждены дважды оплачивать проезд — например, по дороге на работу или обратно. Параллельно готовятся предложения по возможным вариантам нового тарифа.