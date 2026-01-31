31 января певице Юлии Началовой могло бы исполниться 45 лет

~В 2006 году Началова вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина, от которого спустя несколько месяцев после свадьбы родила дочь Веру.~ Но и этот союз продлился недолго: в 2011 году супруги объявили о разводе, сославшись на слишком плотные рабочие графики, несовместимые с семейной жизнью. Однако, по информации из открытых источников, истинной причиной стал роман Началовой с хоккеистом Александром Фроловым, с которым звезда начала встречаться вскоре после развода.