Мошенники создают боты под именем Департамента ЖКХ Москвы

«В чатах и личных сообщениях появились фейковые боты и мошенники, которые представляются официальным ботом ДЖКХ. Их цель — выманить у вас персональные данные или доступ к аккаунтам. У нас нет официальных ботов. Мы никогда не пишем вам первыми в личные сообщения с предложениями о перерасчете, актуализации данных или подтверждении заявки. Единственный канал для связи и реагирования — наш канал отдела мониторинга и чат нашего канала. Все оперативные вопросы и заявки принимаются только здесь», — говорится в сообщении.