Ричмонд
-8°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники создают боты под именем Департамента ЖКХ Москвы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Мошенники используют доверие москвичей к городским службам и выманивают персональные данные. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента ЖКХ.

Источник: Freepik

«В чатах и личных сообщениях появились фейковые боты и мошенники, которые представляются официальным ботом ДЖКХ. Их цель — выманить у вас персональные данные или доступ к аккаунтам. У нас нет официальных ботов. Мы никогда не пишем вам первыми в личные сообщения с предложениями о перерасчете, актуализации данных или подтверждении заявки. Единственный канал для связи и реагирования — наш канал отдела мониторинга и чат нашего канала. Все оперативные вопросы и заявки принимаются только здесь», — говорится в сообщении.

Москвичей просят проявить бдительность и не передавать другим полученные коды, паспортные данные, логины и пароли от «Госуслуг» или банков.

«Что делать, если написали? Не отвечайте, не переходите по ссылкам, не пересылайте никому никакие коды, сразу жалуйтесь и блокируйте такого собеседника. Если есть сомнения, напишите t.me/DGKH_mos, в общий чат, мы подтвердим, что это фейк. Обязательно передайте эту информацию всем своим родным и близким, особенно пожилым, перешлите в районные и домовые чаты», — добавили в ведомстве.