Мошенники создают боты под именем Департамента ЖКХ Москвы

«В чатах и личных сообщениях появились фейковые боты и мошенники, которые представляются официальным ботом ДЖКХ. Их цель — выманить у вас персональные данные или доступ к аккаунтам. У нас нет официальных ботов. Мы никогда не пишем вам первыми в личные сообщения с предложениями о перерасчете, актуализации данных или подтверждении заявки. Единственный канал для связи и реагирования — наш канал отдела мониторинга и чат нашего канала. Все оперативные вопросы и заявки принимаются только здесь», — говорится в сообщении.
Москвичей просят проявить бдительность и не передавать другим полученные коды, паспортные данные, логины и пароли от «Госуслуг» или банков.
«Что делать, если написали? Не отвечайте, не переходите по ссылкам, не пересылайте никому никакие коды, сразу жалуйтесь и блокируйте такого собеседника. Если есть сомнения, напишите t.me/DGKH_mos, в общий чат, мы подтвердим, что это фейк. Обязательно передайте эту информацию всем своим родным и близким, особенно пожилым, перешлите в районные и домовые чаты», — добавили в ведомстве.