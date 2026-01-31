В Воронеже родителей, чьи дети сели за руль, начнут привлекать к уголовной ответственности

— Будет применяться уголовная ответственность. Такая практика в стране уже есть. Статья 151.2 УК РФ предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Здесь однозначно усматривается состав преступления. Хочется предупредить всех родителей: задумайтесь о жизни и здоровье своих детей. И имейте в виду, что ответственность ужесточиться, — пояснил Евгений Шаталов.