В Воронеже родителей, чьи дети сели за руль, начнут привлекать к уголовной ответственности

Количество аварий с участием детей увеличилось в Воронежской области по итогам 2025 года. За 12 месяцев в регионе зарегистрировали 383 ДТП (рост на 13%), в которых 15 несовершеннолетних погибли. Как рассказал глава регионального управления Госавтоинспекции Евгений Шаталов, в половине случаев дети находились в роли пассажиров.
— Здесь важную роль играет использование удерживающего устройства. Оно напрямую влияет на безопасность ребенка. Напомню, в этом году повысили штраф за нарушение правил перевозки детей. Теперь за отсутствие автокресла штраф составит 5000 рублей.
Часто попадают в ДТП и несовершеннолетние пешеходы. Но особую тревогу вызывает третья категория — дети-водители. По данным автоинспекторов, количество такого рода стремительно растет. Родители массово покупают подросткам мопеды, скутеры и питбайки. В прошлом году в регионе более 800 взрослых привлекли к административной ответственности за передачу права управления и за неисполнение родительских обязанностей. В 2026-м наказание за подобные действия планируют ужесточить.
— Будет применяться уголовная ответственность. Такая практика в стране уже есть. Статья 151.2 УК РФ предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Здесь однозначно усматривается состав преступления. Хочется предупредить всех родителей: задумайтесь о жизни и здоровье своих детей. И имейте в виду, что ответственность ужесточиться, — пояснил Евгений Шаталов.