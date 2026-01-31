Корвет «Бойкий» вернулся из дальнего похода длиной в девять месяцев

В главную ВМБ Балтийского флота после выполнения задач дальнего морского похода вернулся корвет «Бойкий». За девять месяцев экипаж прошёл более 43 тыс. миль и побывал в различных районах Мирового океана, решая задачи демонстрации Андреевского флага и военно-морского присутствия. Об этом сообщает «Страж Балтики».
Военные моряки отрабатывали противолодочную оборону, проводили корабельные учения и тренировки. Экипаж выполнял поиск, обнаружение и уничтожение субмарин условного противника с применением штатных комплексов вооружения и корабельного вертолёта Ка-27. Ракетно-артиллерийская боевая часть отрабатывала электронные пуски ракет по отряду кораблей «неприятеля», задачи противовоздушной и противодиверсионной обороны.
Корвет на протяжении всего маршрута сохранял полную боевую готовность, а личный состав подтвердил способность длительно действовать вдали от родных берегов в разных климатических и гидрометеорологических условиях. Этот поход стал «новым ориентиром для кораблей такого класса, показав, что возможности современных корветов Военно-Морского Флота и подготовка их экипажей позволяют решать задачи стратегической дальности на протяжении многих месяцев».
За время похода «Бойкий» заходил в порты разных стран, в том числе Гвинеи, Алжира и Египта. На борту российского корабля моряки принимали представителей дипломатических ведомств и иностранных делегаций.